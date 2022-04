39-Jähriger in Wohnung von fremdem Mann attackiert

Lübeck (dpa/lno) –

Bei einer Schlägerei in einer Wohnung in der Lübecker Innenstadt mit unklarem Hintergrund sind drei Menschen verletzt worden, darunter eine Polizistin. Nach bisherigen Erkenntnissen sei ein 29 Jahre alter Mann in die Wohnung eines 39-Jährigen eingedrungen und habe ihn angegriffen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Einer Polizistin, die die kämpfenden Männer trennen wollte, riss der 29-Jährigen einen Büschel Haare aus. Es sei erst der angeforderten Verstärkung gelungen, den Eindringling zu überwältigen und festzunehmen, sagte ein Polizeisprecher. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Warum der 29-Jährige am Sonntag in die Wohnung des 39-Jährigen eingedrungen ist und den Bewohner angegriffen hat, war zunächst nicht bekannt. Der 29-Jährige selbst habe sein Verhalten nicht erklären und sich schon vor Ort nicht mehr an die Geschehnisse erinnern können, sagte der Polizeisprecher. Beide hätten sich nicht gekannt.