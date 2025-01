39-Jähriger auf der Reeperbahn lebensgefährlich verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Streit ist ein 39-jähriger Mann in der Silvesternacht auf der Reeperbahn lebensbedrohlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam es in der Straße Große Freiheit zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 24-Jährigen und einem 38-Jährigen. Als der 39-Jährige vermutlich zu schlichten versuchte, soll ihm der 24-Jährige mit einem Messer in den Hals gestochen haben. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen noch am Tatort vorläufig fest. Das schwer verletzte Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht.