388 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

Kiel (dpa/lno) – In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 388 neue Corona-Fälle registriert worden. Eine Woche zuvor hatte es 523 Neuinfektionen gegeben. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche sank am Donnerstag auf 89,7 – also auf den Wert von Montag dieser Woche. Das geht aus Daten hervor, die das Gesundheitsministerium in Kiel am Donnerstagabend veröffentlichte (Datenstand: 28. Januar, 20.21 Uhr). Die Zahl der Menschen, die mit oder an Corona gestorben sind, stieg um 19 auf 834.

505 Corona-Patienten werden den Angaben zufolge derzeit in Schleswig-Holstein in Krankenhäusern behandelt. Das sind so viele wie noch nie seit dem Herbst. 87 werden intensivmedizinisch betreut, 57 mit Beatmung. Die Zahl der Genesenen wird auf etwa 28 300 geschätzt. Bislang gibt es in dem Bundesland 35 412 nachgewiesene Corona-Infektionen.

