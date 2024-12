38-Jähriger stirbt nach Arbeitsunfall auf Baustelle

Hamburg (dpa/lno) –

Nach einem Unfall auf einer Baustelle in Hamburg-Horn ist ein Arbeiter im Krankenhaus gestorben. Der 38-Jährige sei aus ungeklärten Gründen an einem fahrbaren Bohrgerät in den Einflussbereich des Führerhauses geraten, teilte die Polizei mit. Dabei sei er eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt worden. Die Feuerwehr brachte ihn am Montag ins Krankenhaus, wo er starb.

Die Kriminalpolizei und das Amt für Arbeitsschutz nahmen Ermittlungen zu dem Unfall auf, der sich nach Informationen der «Hamburger Morgenpost» auf einer U-Bahn-Baustelle ereignete. In Horn wird die Linie U4 Richtung Horner Geest verlängert.