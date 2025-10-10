38-Jähriger nach gewaltsamem Streit in Neumünster in U-Haft

Nachdem ein 37-Jähriger nach einem Streit notoperiert werden musste, hat die Polizei Neumünster einen Tatverdächtigen festgenommen. (Illustration) Marcus Brandt/dpa

Neumünster (dpa/lno) –

Nach einem gewaltsamen Streit in Neumünster ist ein 38-Jähriger wegen des Verdachts des versuchten Totschlags vorläufig festgenommen worden. Am Dienstag soll er einen 37-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus so schwer verletzt haben, dass dieser notoperiert werden musste. Das teilte die Polizei Neumünster mit.

Der 38-Jährige wurde kurz nach der Tat bereits verdächtigt, sei zunächst aber wegen fehlender Haftgründe wieder entlassen worden, hieß es. Gegen den Tatverdächtigen sei später ein Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung erlassen worden.

Der 37-Jährige musste nach dem gewalttätigen Streit in einem Krankenhaus notoperiert worden. Laut Polizei besteht keine Lebensgefahr mehr.