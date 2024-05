38-Jähriger bricht durch Dach und bleibt unverletzt

Rendsburg (dpa/lno) –

Ein Mann ist in Rendsburg durch ein Dach gebrochen und dabei glücklicherweise unverletzt geblieben. Der 38-Jährige stürzte am Mittwoch bei Arbeiten an einem Gebäude am Kreishafen in die Tiefe, wie ein Sprecher der Polizeidirektion in Neumünster mitteilte. Sein fallender Körper sei demnach von einem in rund acht Meter Höhe aufgespannten Netz aufgefangen worden. Von dort retteten Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in Rendsburg den Mann.