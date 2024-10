38-Jähriger aus der Leine gerettet

Hannover (dpa/ lni) –

Die Feuerwehr hat am frühen Morgen einen Mann aus der Leine gerettet. Der 38-Jährige stürzte im Bereich des Nordufers am Maschsee in Hannover in den Fluss, wählte aber noch den Notruf, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Wasser war an der Stelle demnach hüfthoch. 30 Einsatzkräfte suchten ihn daraufhin und orteten den Standort seines Handys.

Den Angaben zufolge fanden sie den Mann schnell und zogen ihn aus dem Wasser. Die Rettungskräfte brachten den unterkühlten Mann in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen fiel er auf dem Heimweg von einer Feier in die Leine. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar.