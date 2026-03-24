38-Jährige getötet – Verdächtiger soll vor Haftrichter

Barsinghausen (dpa/lni) –

Nachdem eine 38 Jahre alte Frau in Barsinghausen in der Region Hannover mutmaßlich von ihrem Partner tödlich verletzt wurde, soll der 49-Jährige heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Er stehe unter dringendem Tatverdacht, teilte die Polizei mit. Ermittelt wird wegen eines Tötungsdeliktes. Die Frau war in der Nacht zu Montag so schwer verletzt worden, dass sie trotz Reanimationsversuchen starb. Auch eine 13 Jahre alte Tochter des Paares wurde bei der Gewalttat in einem Einfamilienhaus lebensgefährlich verletzt.

Noch sind viele Fragen ungeklärt. Wie Mutter und Tochter so schwer verletzt wurden und ob eine Waffe benutzt wurde, ist bislang nicht bekannt. Auch der Tatablauf, Hintergründe und das Motiv der Tat sind unklar.

Der Vater der Familie mit insgesamt fünf Kindern war kurz nach der Tat festgenommen worden. Sein 15 Jahre alter Sohn hatte die Polizei alarmiert. Drei weitere Kinder der Familie im Alter von zwei, sechs und zehn Jahren blieben unverletzt. Sie werden vom Jugendamt betreut.