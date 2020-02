38 000 Haushalte werden für Mikrozensuserhebung befragt

Hannover (dpa/lni) – In Niedersachsen werden im Laufe des Jahres knapp 38 000 zufällig ausgewählte Haushalte für den Mikrozensus 2020 befragt. Das betreffe rund 80 000 Menschen, teilte das Landesamt für Statistik am Mittwoch in Hannover mit. Diese sollten gewissermaßen stellvertretend für das ganze Land Auskunft zu ihren Lebensbedingungen, zum Beruf oder zur Kinderbetreuung und zur Herkunft geben. Die ausgewählten Haushalte sollten innerhalb von fünf aufeinanderfolgenden Jahren maximal viermal befragt werden – die mehrfache Befragung erlaube es, Entwicklungen in den Haushalten und Veränderungen in der Gesellschaft festzustellen.

Erstmals solle ein Teil der Haushalte von diesem Jahr an weiterführende Fragen zu den Einkommens- und Lebensbedingungen erhalten. Diesen Teil der Befragung gebe es in allen Ländern der Europäischen Union – es handele sich um die zentrale Datenquelle zur Erfassung ungleicher Lebensverhältnisse innerhalb der Staatengemeinschaft. Auf nationaler Ebene hingegen liefern die Daten eine Grundlage etwa für Anpassungen des Elterngeldes oder der Renten. Die Ergebnisse des Mikrozensus fließen aber auch beispielsweise in die Armutsberichte der Bundesregierung und der Länder ein.

Landesamt für Statistik zum Mikrozensus