3739 Neuinfektionen: Inzidenz bei 655,4

Kiel (dpa/lno) – In Schleswig-Holstein sind Mittwoch 3739 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden – und damit deutlich weniger als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz erhöhte sich auf 655,4 Fälle pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Am Vortag hatte sie bei 633,9 gelegen; am Mittwoch vergangener Woche noch bei 405,4. Im Bundesländervergleich hat Schleswig-Holstein laut Robert Koch-Institut weiter den dritthöchsten Wert – nach Bremen und Berlin.

Die für Corona-Maßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz – die angibt, wie viele Corona-Kranke je 100.000 Menschen innerhalb einer Woche in Kliniken kamen – stieg von 3,37 auf 3,54. In den Krankenhäusern lagen 255 an Covid-19 erkrankte Patienten – also 4 mehr als am Vortag. 58 Patienten wurden auf Intensivstationen behandelt (-2), 41 von ihnen wurden beatmet (-3). Zwei weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion, so dass die Gesamtzahl der Toten auf 1908 stieg.

In Lübeck sank die Sieben-Tage-Inzidenz auf 1009,5, die Stadt hat aber weiterhin den höchsten Wert im Land. Beim bundesweiten Vergleich der Inzidenzwerte der Landkreise vom Dienstag, der am Mittwochmorgen vom Robert Koch-Institut veröffentlicht wurde, lag Lübeck auf Platz 4 – hinter der Stadt Bremen sowie den Berliner Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln.

Bei der von der Landesmeldestelle veröffentlichten Rangfolge für Schleswig-Holstein folgen auf Lübeck nun Segeberg (905,7) und Dithmarschen (836,8). Die niedrigste Inzidenz hatte weiter Stormarn mit 386,5.

