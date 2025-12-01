37-Jähriger zeigt Hitlergruß im Hamburger Hauptbahnhof

Hamburg (dpa/lno) –

Ein 37 Jahre alter Mann soll im Hamburger Hauptbahnhof laut «Sieg Heil» gerufen und den Hitlergruß gezeigt haben. Als die Bundespolizisten den Mann festnehmen wollten, reagierte er aggressiv, wobei ein Beamter leicht verletzt wurde, wie die Bundespolizei mitteilte. Der 37-Jährige habe gefesselt und an Armen und Beinen getragen werden müssen.

Der Mann habe nach Alkohol gerochen, weswegen er am Sonntagnachmittag vorübergehend in Schutzgewahrsam genommen wurde, um seinen Rausch auszunüchtern. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen des Verdachts auf Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.