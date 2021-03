37-Jähriger sticht mit Messer auf Bekannten ein

Ein Blaulicht leuchtet auf einem Polizeifahrzeug. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Bremen (dpa/lni) – Ein 37-Jähriger hat in Bremen mehrfach auf einen 25-Jährigen eingestochen und ihn schwer verletzt. Die beiden Bekannten seien am Samstag an einer Haltestelle in Streit geraten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Aus einer verbalen Auseinandersetzung entwickelte sich demnach eine Schlägerei. Dann griff der 37-Jährige zum Messer und rannte anschließend weg. Einsatzkräfte nahmen den mutmaßlichen Täter auf der Flucht fest. Er befand sich in einem Hauseingang und hatte leichte Verletzungen erlitten. Der 25-Jährige kam ins Krankenhaus. Eine Haftprüfung und die weiteren Ermittlungen dauerten an.

