Lauenburg (dpa/lno) – Ein 37 Jahre alter Mann in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat sich in der Silvesternacht mit einem Böller die Hand weggesprengt. Die Explosion sei sehr stark gewesen, teilte ein Sprecher der Polizei am Neujahrstag mit. Ersten Erkenntnissen zufolge sei der Böller bereits seit zwei Jahren gelagert worden. Ob der Feuerwerkskörper in Deutschland zugelassen war, war zunächst unklar.