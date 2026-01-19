37-Jähriger schlägt mit Holzlatte auf parkende Autos ein

Bremen (dpa/lni) –

Rund 60 geparkte Fahrzeuge sind in Bremen am Wochenende mutwillig beschädigt worden. Mit einer mit Schrauben versetzten Holzlatte schlug ein 37-Jähriger in der Bremer Bahnhofsvorstadt auf Autos ein, wie die Polizei mitteilte. Mehr als 30 Wagen wurden beschädigt. Der Mann hörte auch dann nicht mit seiner Randale auf, als Polizisten ihn dazu aufforderten. Die Beamten brachten den Mann daraufhin zu Boden, der 37-Jährige kam vorläufig in eine psychiatrische Einrichtung.

Zudem wurden im Bremer Stadtteil Findorff an 27 Fahrzeugen Reifen zerstochen. Wer dafür verantwortlich ist, ist noch unklar. Bereits im vergangenen September waren innerhalb von drei Nächten in mehreren Bremer Stadtteilen die Reifen an mehr als 260 geparkten Autos zerstört worden, damals nahm die Polizei einen 41-jährigen Tatverdächtigen fest. Der Mann sei wieder auf freiem Fuß, sagte ein Polizeisprecher. Ob er möglicherweise auch für die neuen Fälle verantwortlich sei, sei völlig unklar.