37-Jähriger nach Streit schwer verletzt

Ein 37-Jähriger ist bei einem Streit in Neumünster schwer verletzt worden. (Symbolbild) David Inderlied/dpa

Neumünster (dpa/lno) –

Bei einem Streit zwischen zwei Männern in einer Wohnung in Neumünster ist ein 37-Jähriger so schwer verletzt worden, dass er notoperiert werden musste. Die Beamten fanden den Mann am Dienstagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus mit mehreren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, es bestehe aber keine Lebensgefahr mehr.

Die Polizei verdächtigt einen 38 Jahre alten Bewohner des Hauses. Dieser sei aber inzwischen wieder entlassen worden. Die Polizei ermittelt zum genauen Tathergang.