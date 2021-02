366 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

Testsets mit Abstrichstäbchen liegen in einem Testzentrum für Corona-Verdachtsfälle. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) – In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 366 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Genau eine Woche zuvor waren es 295 neu gemeldete Infektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Donnerstag bei 61,5, wie aus Daten hervorgeht, die das Gesundheitsministerium in Kiel am Donnerstagabend veröffentlichte (Datenstand: 11. Februar, 20.52 Uhr). Als Zielmarke gelten weniger als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen.

Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um 18 auf 1101. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie nun 39 131 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert.

465 Corona-Patienten werden den Angaben zufolge derzeit in Schleswig-Holstein in Krankenhäusern behandelt. 83 von ihnen werden intensivmedizinisch behandelt, 54 mit Beatmung.

© dpa-infocom, dpa:210212-99-407410/2

Für Schleswig-Holstein gemeldete Corona-Fälle

RKI