36:29 über Porto: Dritter Sieg für Flensburger Handballer

Ein Handball fliegt durch das Netz. Foto: Jens Wolf/dpa/Symbolbild

Flensburg (dpa) – Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt bleiben in der Vorrunde der Champions League ungeschlagen. Vor den 722 Zuschauern in der heimischen Arena gab es für die Schützlinge von Trainer Maik Machulla am Mittwoch gegen den FC Porto einen 36:29 (15:15)-Sieg. Bester Werfer der SG war Lasse Möller mit acht Toren. Für die Gäste war Miguel Martins fünfmal erfolgreich.

Die Gastgeber profitierten beim ersten Spiel vor Publikum seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie von den Paraden ihres Torhüters Benjamin Buric. Der 29-jährige Bosnier entschärfte viele Würfe der Portugiesen. Im Gegenzug nutzten die Flensburger die sich bietenden Gelegenheiten und gingen in der zwölften Minute durch einen verwandelten Siebenmeter von Hampus Wanne mit 7:4 in Führung.

Fünf Minuten vor der Pause sorgte SG-Spielmacher Jim Gottfridsson mit dem 14:10 für die erste Vier-Tore-Führung der Norddeutschen. Porto ließ sich davon aber nicht beirren und glich kurz vor dem Pausenpfiff wieder aus.

Nach dem Seitenwechsel nahm dann der dänische Neuzugang Möller das Heft des Handelns in die Hand. Der 1,99-Meter-Mann führte die Flensburger vier Tage vor dem Bundesliga-Auftakt bei der HSG Wetzlar mit starken Aktionen in der Defensive und Offensive zum verdienten dritten Sieg im dritten Vorrundenspiel.

