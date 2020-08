36 Jugendliche in Kieler Stadion konfirmiert

Die Teilnehmer einer Konfirmationsfeier stehen auf der Tribüne des Kieler Holsteinstadions. Foto: Axel Heimken/dpa

Kiel (dpa/lno) – Stadion statt Kirche: Zu ihrer Konfirmation sind 36 Kieler Jugendliche wegen der Corona-Pandemie am Sonntag in das Stadion ausgewichen, in dem sonst die Zweitliga-Profis von Holstein Kiel ihre Heimspiele austragen. Die Emmaus-Gemeinde habe die Familien besucht und gefragt, wie sie sich in dieser Zeit die Konfirmation am ehesten vorstellen können, sagte Jugendmitarbeiterin Stefanie Niß der Deutschen Presse-Agentur. Der Tenor sei gewesen, sie gemeinsam zu machen. Daraufhin habe die Gemeinde beim Holstein-Stadion angefragt.

Das Stadion liege auch auf dem Gebiet der Gemeinde, sagte Niß. Jeder Konfirmand durfte zehn Gäste mitbringen. Insgesamt kamen rund 250 Besucher. Die Corona-Vorgaben des Landes erlauben für Veranstaltungen im Freien maximal 500 Teilnehmer. Unter Einhaltung großer Abstände sangen die Teilnehmer Lieder. Eine Blaskapelle begleitete den Gottesdienst und spielte auch die Hymne des Vereins Holstein Kiel.

