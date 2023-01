36-Jähriger nach Messerattacke in Lebensgefahr

Hamburg (dpa/lno) –

Nach einer Messerattacke mit einem lebensgefährlich verletzten 36-Jährigen in der Silvesternacht in Hamburg-Barmbek sucht die Polizei nach Zeugen. Erste Fahndungen nach dem Tatverdächtigen seien ergebnislos verlaufen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Verletzte sei nach einer Notoperation am Sonntagnachmittag in einem stabileren Zustand gewesen.

Den Ermittlungen zufolge wurde der 36-Jährige in der Silvesternacht bei einer körperlichen Auseinandersetzung an der U-Bahn-Station Denhaide verletzt. Mehrere Beteiligte hätten hier gestritten, unter anderem auch der 34-jährige Bruder des Schwerverletzten. Während der 34-Jährige mit einer oberflächlichen Stichwunde davonkam, war der 36-Jährige beim Eintreffen der Einsatzkräfte aufgrund mehrerer Stichverletzungen nicht mehr ansprechbar. Der mutmaßliche Täter war laut Polizei bereits geflohen.