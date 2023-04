36-Jähriger fährt bei Autozug mit: Bahnstrecke gesperrt

Hannover (dpa/lni) –

Ein auf dem Waggon eines Autozuges mitfahrender 36-Jähriger hat eine Sperrung der Bahnstrecke zwischen Hannover und Braunschweig verursacht. Am Freitagabend habe der Fahrer eines Güterzuges den Mann aus dem Landkreis Wolfenbüttel bei seiner lebensgefährlichen Fahrt auf dem entgegenkommenden Zug gesehen, teilte die Bundespolizei am Sonntag mit. Die Bahn ließ den Autozug in Peine stoppen, schaltete die Oberleitung ab und sperrte die Bahnstrecke in beide Richtungen.

Der 34-Jährige stieg vom Zug und fragte den Lokführer des Autozuges nach dem Weg zum Bahnhof Peine. Die Polizei fahndete nach dem Mann und fand ihn schließlich am Bahnhof. Zu den Gründen seines waghalsigen Manövers äußerte er sich nicht. Gegen ihn wird wegen einer Betriebsstörung ermittelt. Auf der Strecke kam es zu erheblichen Zugverspätungen.