353 neue Corona-Infektionen: Inzidenz steigt auf 155

Proben für Corona-Tests werden für die weitere Untersuchung vorbereitet. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – In Hamburg sind am Samstag 353 bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das sind rund 200 weniger als Freitag, jedoch etwa 110 mehr als am Samstag vor einer Woche. Wie die Gesundheitsbehörde (Stand: 11.45 Uhr) weiter mitteilte, stieg die Zahl neuer Ansteckungen pro 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen weiter an auf nun 155. Vor einer Woche lag dieser Wert demnach noch bei 127,6.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Hamburg bislang 792 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben, 29 mehr als am Freitag. Insgesamt haben sich den Behördenangaben zufolge seit Ausbruch der Pandemie in Hamburg 40 482 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen gelten nach RKI-Schätzungen 30 400 als genesen.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand Freitag 555 Corona-Patienten behandelt, das sind elf weniger als am Donnerstag. Auf Intensivstationen lagen 105 Corona-Patienten, sieben weniger als am Donnerstag.

