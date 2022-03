3500 Schüler bei Friedensmarsch in Osnabrück

Osnabrück (dpa/lni) –

3500 Schülerinnen und Schüler sind nach Schätzungen der Polizei bei einem Friedensmarsch in Osnabrück gegen den Krieg in der Ukraine auf die Straße gegangen. Mehrere Schulen demonstrierten am Mittwoch und bekundeten ihre Solidarität mit den vom Krieg betroffenen Menschen. An den jeweiligen Schulen gab es danach Kundgebungen und Friedensgebete, auch eine Schweigeminute war geplant.

Osnabrück gilt als Friedensstadt, die zusammen mit Münster im Jahre 1648 den Westfälischen Frieden aushandelte, den Vertrag unterzeichnete und somit den Dreißigjährigen Krieg beendete. Erstmals in Europa gelang mit dem Westfälischen Frieden die Konfliktlösung durch Verhandlung.