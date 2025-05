35-Jähriger wird bei Messerattacke schwer verletzt

Bremen (dpa/lni) –

Bei einem Angriff mit einem Messer in einem Geschäft am Bremer Bahnhofsplatz ist ein 35 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Einsatzkräfte nahmen vor Ort einen 46-Jährigen vorläufig fest. Er hatte vor sich ein Messer abgelegt, das die Beamten sicherstellten.

Die beiden Männer hatten ersten Erkenntnissen zufolge in dem Geschäft vor der Tat miteinander gesprochen. Plötzlich habe der 46-Jährige aus bisher noch ungeklärten Gründen den Jüngeren mit dem Messer angegriffen. Ob sich die beiden kennen, wird noch ermittelt.