35-Jähriger wegen Vergewaltigung und Geiselnahme angeklagt

Kiel (dpa/lno) –

Vor dem Landgericht Kiel hat der Prozess gegen einen 35-Jährigen wegen des Verdachts der mehrfachen Vergewaltigung und der Geiselnahme begonnen. Ein erstes Ersuchen der Nebenklage, noch vor Beginn der Verhandlung die Öffentlichkeit auszuschließen, wurde laut der Richterin abgelehnt.

Der Angeklagte wird beschuldigt, im November 2022 und im Mai 2024 seine Ehefrau mehrfach vergewaltigt zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Überdies soll er mit seinem mitangeklagten, 26 Jahre alten Bruder seine nach syrischen Recht angetraute Ehefrau mit den beiden Kindern aus Damp entführt haben, um sie nach Großbritannien zu bringen.

Während der jüngere Bruder das Fahrzeug auf dem Weg in Richtung Süden in Hannover verlassen haben soll, soll der 35-Jährige weiter nach Frankreich gefahren sein. Dort soll es zu weiteren Sexualstraftaten gegen die Frau gekommen sein. Schließlich wurde der Mann in einem Flüchtlingscamp im französischen Callais festgenommen.

Beide Brüder sitzen derzeit in der Justizvollzugsanstalt Neumünster. Insgesamt sind für den Prozess 18 Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil soll voraussichtlich am 23. September fallen.