35-Jähriger stirbt nach Unfall auf der A1

Für einen 35-Jährigen kam in der Nacht zum Donnerstag jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Harpstedt (dpa/lni) –

Ein Autofahrer ist nach einer Kollision mit zwei Sattelzügen auf der A1 bei Harpstedt (Landkreis Oldenburg) gestorben. Der 35-Jährige erlag an der Unfallstelle zwischen der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord und Groß Ippener seinen Verletzungen, wie die Autobahnpolizei mitteilte.

Der Mann sei gegen Mitternacht aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich einer Baustelle mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und auf einen Grünstreifen zum Stehen gekommen. Nach dem Unfall sei er vermutlich aus dem Auto ausgestiegen, von einem bislang unbekannten Lkw erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Daraufhin wurde der Mann von einem weiteren Sattelzug erfasst.

Die Autobahn wurde in Richtung Hamburg voll gesperrt. Laut dem ADAC-Staumelder bildet sich ein längerer Stau. Seit dem Morgen ist die Strecke wieder freigegeben.