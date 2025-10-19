35-Jähriger stirbt auf Jahrmarkt auf Nordsee-Insel Föhr

Auf der Nordsee-Insel Föhr ist auf einem Jahrmarkt ein Mann ums Leben gekommen. (Archivbild) Carsten Rehder/dpa

Wyk auf Föhr (dpa) –

Auf einem Jahrmarkt in Wyk auf der Nordsee-Insel Föhr ist ein Mann ums Leben gekommen. Am Samstag um kurz nach 20 Uhr soll es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen dem 35-Jährigen und drei Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes gekommen sein, wie die Polizei mitteilte.

In der Folge starb der 35-Jährige – die Ursache ist laut Polizei bislang unklar. Rettungskräfte versuchten noch, den Mann wiederzubeleben. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen zur Todesursache übernommen.

«Kein Zusammenhang mit einem Fahrgeschäft»

Die Föhr Tourismus (FTG) GmbH als Veranstalter des Jahrmarktes sprach den Angehörigen des Verstorbenen ihr Beileid aus. «Der Vorfall ereignete sich

auf einer Freifläche des Geländes und steht in keinem Zusammenhang mit einem Fahrgeschäft», betonte die FTG.

Der Jahrmarkt auf der Insel in Schleswig-Holstein wurde nach dem Todesfall zunächst beendet. Die Kirmes soll aber in Absprache mit der Polizei und der Familie des Verstorbenen am Sonntag und Montag fortgesetzt werden – allerdings mit früherem Ende um 21 Uhr, hieß es.