35-Jähriger leblos aus Ostsee geborgen

Kellenhusen (dpa) –

Spaziergänger haben an der Ostsee in Kellenhusen (Kreis Ostholstein) einen leblosen Mann an der Wasserkante gefunden. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 35-Jährigen aus Kassel, wie die Polizei mitteilte. Nachdem die Passanten den Mann am Dienstagvormittag aus dem Wasser gezogen hatten, informierten sie die Polizei.

Der Mann trug Badehose und Schwimmbrille und zeigte nach Angaben der Polizei eindeutige Todeszeichen. Bereits am Montag war ein Rucksack mit Kleidung, Handtuch und Schlüsseln gefunden und bei der Touristeninformation abgegeben worden. Zudem erhielten die Beamten Hinweise auf eine Ferienwohnung.

Nach aktuellem Stand gebe es keine Anzeichen für Fremdverschulden. Eine Polizeisprecherin erklärte, dass bislang von einem Unfall ausgegangen werde. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.