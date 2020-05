35-Jähriger bei Streit lebensgefährlich verletzt

Ein leuchtendes LED-Blaulicht der Feuerwehr. Foto: Stephan Jansen/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Bei einer Auseinandersetzung mit fünf bis sieben Männern ist ein 35-Jähriger am Dienstagmorgen in Hannover lebensbedrohlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben sahen Zeugen, wie der Mann angegriffen wurde und alarmierten schnell den Notruf. Die unbekannten Täter flohen, bevor die Ermittler am Tatort eintrafen. Sie fanden den Mann mit lebensbedrohlichen Stichverletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert. Mittlerweile habe sich der Zustand des Mannes stabilisiert.

Pressemitteilung Polizei Hannover