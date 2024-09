35-Jährige stirbt bei Autounfall auf der B65

Ronnenberg (dpa/lni) –

Eine 35 Jahre alte Frau ist in Ronnenberg-Empelde mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und tödlich verunglückt. Wie die Polizei Hannover mitteilte, war das Auto am Mittwochabend an der Bundesstraße 65 gegen einen Baum geprallt. Rettungskräfte versuchten demnach noch, die Frau zu reanimieren, sie starb aber am Unfallort. Warum das Auto von der Straße abkam, war noch unklar. Die B65 wurde zeitweise in Richtung Minden vollständig gesperrt.