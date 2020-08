35 Corona-Neuinfektionen in Hamburg: 18 im Krankenhaus

Ein Arzt hält einen Tupfer für einen Abstrich für einen Corona-Test in der Hand. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Bei Tests auf das neuartige Coronavirus sind innerhalb eines Tages 35 neue Fälle in Hamburg bestätigt worden. Das teilte die Gesundheitsbehörde am Samstag im Internet mit. Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infizierten seit Beginn der Epidemie stieg jedoch nur um 34 auf 6226, weil ein Fall aus dem März korrigiert worden sei. Am Freitag waren 26 neue Fälle hinzugekommen. Von den seit Beginn der Pandemie positiv auf das Virus getesteten Menschen können nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) unverändert rund 5500 als genesen angesehen werden.

Ebenfalls unverändert ist mit 235 die Zahl der Menschen, die bislang an Covid-19 in Hamburg gestorben sind. Das RKI gibt für Hamburg 266 Tote an.

Die Hamburger Gesundheitsbehörde lässt alle gestorbenen Corona-Patienten obduzieren. Das Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf zählt aufgrund dieser Obduktionen dann alle Fälle, bei denen jemand AN einer Covid-19-Erkrankung gestorben ist. Das Robert Koch-Institut zählt alle Personen, die im Zusammenhang MIT Covid-19 gestorben sind.

In Hamburger Krankenhäusern wurden Stand Freitag (14.00 Uhr) 18 Covid-19-Patienten behandelt, einer weniger als am Tag zuvor. Sieben von ihnen lagen demnach auf Intensivstationen, einer weniger als am Vortag. Mit 10,2 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner liegt Hamburg nach wie vor deutlich unter der Grenze von 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, die neue Beschränkungen nach sich ziehen könnte. Am Freitag betrug der Wert 9,7.

