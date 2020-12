347 Corona-Neuinfektionen in Hamburg

Ein Abstrich wird in einem Labor auf das Coronavirus untersucht. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – In Hamburg sind innerhalb eines Tages 347 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Das teilte die Stadt am Samstag mit. Am Freitag hatte die Gesundheitsbehörde 496 Neuinfektionen gemeldet, am Donnerstag waren es 308 neue Fälle gewesen. Die Zahl der Corona-Toten gab die Gesundheitsbehörde weiter mit 340 an, allerdings mit Stand Dienstag. Auf Intensivstationen wurden Stand Freitag 90 Menschen behandelt – eine Person mehr als zuvor.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) starben in der Stadt bis Samstag (11.15 Uhr) seit Ausbruch der Pandemie 407 Infizierte, das waren 3 mehr als am Vortag. Die Differenz zwischen den Hamburger Angaben und den RKI-Zahlen erklärt sich so: Das RKI zählt alle im Zusammenhang mit dem Coronavirus Gestorbenen. Vom Hamburger Institut für Rechtsmedizin werden hingegen nur solche Fälle erfasst, in denen eine Erkrankung infolge des Coronavirus auch todesursächlich war.

Der Inzidenzwert, der die Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen 7 Tagen abbildet, stieg von 103,8 auf 106,3. Erst am Dienstag war der Wert erstmals seit Anfang Oktober wieder unter die 100er-Marke gefallen. Mitte November lag er noch bei knapp 170.

Seit Beginn der Pandemie haben sich in Hamburg nunmehr 26 624 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. 18 800 von ihnen gelten nach RKI-Schätzung als genesen. 354 Covid-19-Patienten lagen am Freitag in den Hamburger Krankenhäusern – das waren 21 mehr als am Vortag.

