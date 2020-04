342 neue Coronavirus-Infektionen in Niedersachsen

Eine wissenschaftliche Mitarbeiterin hält Coronavirus-Testproben in der Hand. Foto: Peter Steffen/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Niedersachsen ist auf 5059 gestiegen. Das sind 342 Fälle mehr als am Mittwoch, wie der Leiter des Krisenstabs der Landesregierung, Heiger Scholz, am Donnerstag mit Stand 14 Uhr mitteilte. Die Wachstumsrate lag damit bei sieben Prozent. «Es scheint sich also der Rückgang der Infektionsgeschwindigkeit zu bestätigen», sagte Scholz.

Insgesamt seien 63 Menschen im Land nach einer Coronavirus-Infektion gestorben (plus 16 im Vergleich zum Vortag). Die Zahl der genesenen Corona-Patienten in Niedersachsen stieg von 732 auf 977.

Informationen zum Coronavirus in Niedersachsen

Informationen zum Coronavirus in Bremen