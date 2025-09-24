34-Jähriger soll Partnerin getötet haben

Gyhum (dpa/lni) –

Ein 34-Jähriger soll seine Lebenspartnerin in Gyhum im Landkreis Rotenburg getötet haben. Wie die Polizei mitteilte, starb die 30-Jährige im Wohnhaus der beiden. Der Mann meldete sich bei der Polizei und wurde festgenommen. Details zu der Tat am frühen Morgen nannten Polizei und Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Deutsche seine Partnerin nach einer Auseinandersetzung angegriffen und tödlich verletzt haben. Die Polizei sicherte Beweismittel, befragte Zeugen und wertete Video- und Spurenmaterial aus. Sie bittet Menschen, die Hinweise zur Tat geben können, sich zu melden.

Der Leichnam der Frau soll obduziert werden. Der mutmaßliche Täter ist in Polizeigewahrsam. Bis spätestens Donnerstag werde klar sein, ob er in Untersuchungshaft kommt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die Polizei prüft, ob ein Brand in Gyhum im Zusammenhang mit der Tat steht. Hunderte Meter vom Tatort entfernt brannte eine Scheune mit Strohballen. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Gyhum gehört zur Samtgemeinde Zeven.