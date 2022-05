34-Jähriger soll 26-Jährige erstickt haben: Prozess beginnt

Oldenburg (dpa) –

Ein 34-jähriger Mann muss sich von Dienstag (9.00 Uhr) an vor dem Landgericht Oldenburg wegen des Vorwurfes des Mordes verantworten. Er soll am 10. Dezember vergangenen Jahres in seiner Wohnung in Brake eine 26-jährige Frau erstickt haben. Am selben Tag soll er zudem in dem Mehrfamilienhaus, indem er wohnte, eine 25 Jahre alte Nachbarin mit einem Messer angegriffen haben, um diese ebenfalls zu töten. Die Nachbarin konnte flüchten, erlitt jedoch erhebliche Schnittverletzungen. Der Mann wurde damals von Spezialkräften festgenommen. Für den Prozess sind vier Verhandlungstage angesetzt.