34-Jähriger nach Messerattacke noch immer in Lebensgefahr

Osnabrück (dpa/lni) – Nach einem Messerangriff auf einen 34-Jährigen in Osnabrück befindet sich der Mann noch immer in Lebensgefahr. Gegen einen 26 Jahre alten Verdächtigen erließ das Amtsgericht Osnabrück einen Untersuchungshaftbefehl, der Mann kam ins Gefängnis, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Am Donnerstag war es in der Osnabrücker Innenstadt zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen, der Verdächtige und der ältere Mann stritten sich. Dabei griff der jüngere Mann den 34-Jährigen auch mit einem Messer an, das Opfer erlitt mehrere Stichverletzungen. Nach ersten Erkenntnissen kannten sich Täter und Opfer.

Die Polizei nahm den Verdächtigen nach einer Fahndung außerhalb der Innenstadt fest. Die Beamten ermitteln wegen versuchten Totschlags. Zu den Hintergründen der Tat war zunächst nichts Weiteres bekannt.

