34-Jähriger in Hamburg bei Raubversuch mit Messer verletzt

Hamburg (dpa/lno) – Bei einem Raubversuch auf St. Pauli ist ein 34 Jahre alter Mann mit einem Messer verletzt worden. Am Freitagabend hatte ein 25-Jähriger ihn und seine Begleiterin bedroht und die Herausgabe der Wertgegenstände gefordert, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei sei der 34-Jährige mit dem Messer am Kopf verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es. Der 25-Jährige sei festgenommen worden. Die 24 Jahre alte Frau blieb unverletzt. Kurz vor dem Raubversuch hatten sich die Beteiligten den Angaben zufolge auf der Reeperbahn kennengelernt. Zuvor berichtete die «Hamburger Morgenpost» über den Vorfall.

