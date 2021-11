34-Jähriger im Kreis Cuxhaven erschossen

Das Wort „Polizei“ steht auf der Karosserie eines Einsatzwagens. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Stotel (dpa/ lni) – Bei einem Streit zwischen mehreren Personen in Stotel im Landkreis Cuxhaven ist ein 34-jähriger Mann erschossen worden. Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, hatten mehrere Anwohner die Auseinandersetzung am späten Freitagabend verfolgt und daraufhin die Polizei alarmiert. Demnach wurde im Außenbereich eines Mehrparteienhauses geschossen. Ein 36-jähriger Tatverdächtiger floh auf seinem Motorroller vom Tatort, konnte jedoch gestellt und festgenommen werden. Ein Haftrichter ordnete Untersuchungshaft an. Die Hintergründe des Streit waren zunächst unklar. Es wurden keine weiteren Personen verletzt.

© dpa-infocom, dpa:211108-99-914154/2

Pressemitteilung Polizei