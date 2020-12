34-Jähriger bei Auffahrunfall auf A23 schwer verletzt

Ein Rettungswagen steht bereit. Foto: Jens Kalaene/zb/dpa

Hohenfelde (dpa/lno) – Ein 34-Jähriger ist bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 23 bei Hohenfelde am Sonntagabend schwer verletzt worden. Ein 23-Jähriger hatte das vor ihm fahrende Auto übersehen und war auf den Wagen des 34-Jährigen aufgefahren, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte. Die Fahrzeuge kamen nach dem Aufprall nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 34-Jährige musste aus seinem Auto befreit werden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus geflogen. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Die A23 in Fahrtrichtung Süden wurde nach dem Vorfall für rund zwei Stunden gesperrt.