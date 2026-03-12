3300 Jahre alter Goldschatz aus Diepholz wird erforscht

Der Goldhort von Gessel wird im Kreismuseum Syke ausgestellt. Der im Jahr 2011 im Syker Ortsteil Gessel gefundene Goldschatz aus der Bronzezeit zählt 117 Teile. (Archivbild) Sina Schuldt/dpa

Hannover/Syke (dpa/lni) –

Der spektakuläre Goldhort von Gessel im Landkreis Diepholz soll rund 15 Jahre nach seiner Entdeckung umfassend wissenschaftlich untersucht werden. Ein interdisziplinäres Team aus Archäologie und Naturwissenschaften nehme den rund 3300 Jahre alten Fund aus der Bronzezeit nun mit Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) genauer unter die Lupe, teilten das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege, das Landesmuseum Hannover und die Universität zu Kiel mit.

Der Goldschatz war 2011 bei Ausgrabungen nahe Syke entdeckt worden. Mit 1,7 Kilogramm Gold aus insgesamt 117 Einzelteilen zählt der Fund zu den größten Goldhorten der europäischen Bronzezeit. Die Objekte – darunter zahlreiche Spiralringe – waren dicht beieinander in etwa 60 Zentimetern Tiefe deponiert worden.

Wie wurden die Goldobjekte hergestellt? Wofür dienten sie?

Ein Computertomograph habe schon kurz nach der Bergung gezeigt, dass sich zahlreiche Goldobjekte in dem Fundblock befanden, erinnerte sich der damalige Landesarchäologe Henning Haßmann. Mit dem neuen Forschungsprojekt wollen Wissenschaftler unter anderem klären, wie die Goldobjekte hergestellt wurden, wofür sie dienten und woher das verwendete Gold stammt.

Auch das Umfeld der Fundstelle soll genauer untersucht werden. Es sei kaum vorstellbar, dass eine so wertvolle Niederlegung ohne Bezug zu einer größeren Siedlung oder Gemeinschaft erfolgt sei, erklärten die Beteiligten.

Für 2028 ist eine Ausstellung geplant

Die Forschungen sind auf drei Jahre angelegt. Ergebnisse sollen unter anderem auf einer wissenschaftlichen Tagung vorgestellt werden. Für 2028 ist zudem eine Ausstellung geplant, die die neuen Erkenntnisse über den Goldhort und die Lebenswelt der Bronzezeit präsentieren soll. Teile des Fundes sind bereits heute im Landesmuseum Hannover und im Kreismuseum Syke zu sehen.