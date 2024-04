33 wertvolle Brieftauben gestohlen

Staufenberg (dpa/lni) –

Unbekannte haben 33 wertvolle Brieftauben aus einem Taubenschlag in Staufenberg (Landkreis Göttingen) gestohlen. Von den Tieren und den Tätern fehle jede Spur, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Tauben in der Nacht auf den 12. April in einen Transporter verladen wurden. Anwohner entdeckten am nächsten Morgen zwei weitere gestohlene Vögel in der Nähe und brachten sie zurück. Warum die Tiere geklaut wurden, blieb zunächst unklar.