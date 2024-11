Zwei tödliche Unfälle im Emsland

Bei einem Verkehrsunfall in Meppen blieben von dem Auto nur noch Trümmerteile übrig. —/NWM-TV/dpa

Meppen (dpa/lni) –

Bei Verkehrsunfällen sind zwei Menschen im Emsland gestorben. Beide Fahrer kamen aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße ab und fuhren gegen Bäume. Sie starben jeweils noch am Unfallort.

Ein 33-Jähriger war am Morgen zwischen Meppen und Helte unterwegs, als er von der Straße abkam. Sein Auto ging nach Polizeiangaben sofort in Flammen auf und brannte vollständig aus. Feuerwehrleute löschten den Angaben zufolge den Brand und befreiten den Leichnam aus dem Wagen. Zwei Notfallseelsorger betreuten die Angehörigen des Mannes und die Einsatzkräfte.

Auf Bildern war das komplett deformierte Fahrzeug neben dem Baum zu sehen. Neben der Straße, die durch ein Waldstück verläuft, waren zahlreiche Trümmerteile verteilt.

Gegen mehrere Bäume geprallt

Bereits einige Stunden zuvor war weiter östlich im Emsland ein Mann mit seinem Auto von der Straße abgekommen. Er war auf einer Landstraße bei Rastdorf westlich von Cloppenburg unterwegs. In einer Linkskurve fuhr er rechts gegen eine Leitplanke sowie mehrere Leitpfosten, wie die Polizei mitteilte. Anschließend stieß sein Auto mit mindestens fünf Bäumen zusammen. Der Fahrer wurde dadurch in seinem Auto eingeklemmt. Er starb noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte am Unfallort.