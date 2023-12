33-Jähriger fährt mit Auto gegen mehrere Bäume und stirbt

Oldersbek (dpa/lno) –

Ein 33 Jahre alter Autofahrer ist in der Nacht zu Donnerstag nahe Oldersbek (Kreis Nordfriesland) bei einem schweren Unfall tödlich verletzt worden. Der Mann habe kurz nach Mitternacht auf der Kreisstraße 128 aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Wagen verloren, sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dann erst in einen Graben und schließlich gegen mehrere Bäume gefahren, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Das Auto kam auf dem Dach zum Stehen, der 33-Jährige war im Wagen eingeklemmt. Er wurde durch den Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann wohl nicht angeschnallt. Die Straße war für Aufräumarbeiten und Bergung des Wagens mehrere Stunden voll gesperrt.