33-Jähriger bei Autokauf ausgeraubt – Wagen weg

Kiel (dpa/lno) –

Ein 33-Jähriger ist bei einem Autokauf in Kiel mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt worden. Die Täter stahlen laut Polizei die Kaufsumme, einen fünfstelligen Betrag in bar – und fuhren mit dem Wagen davon. Der Mann hatte am Mittwochabend ein im Internet angebotenes Fahrzeug kaufen wollen, wie die Polizei mitteilte.

Das Auto habe er auf einer Verkaufsplattform entdeckt und bereits bei einem vergangenen Treffen wenige Wochen zuvor Probe gefahren. Nach der Tat alarmierten der 33-Jährige und sein 32-jähriger Bruder, der ihn begleitete, die Polizei. Diese leitete ein Verfahren wegen des Verdachts des schweren Raubes ein.