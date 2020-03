Ein Coronavirus unter dem Mikroskop. Foto: Center for Disease Control/epa/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Niedersachsen ist auf 4348 gestiegen. Das seien 322 Fälle mehr als am Montag, teilte das Landesgesundheitsamt am Dienstag (Stand 14.00 Uhr) mit. Insgesamt seien der Behörde mittlerweile 43 tote Corona-Infizierte gemeldet worden (plus 10 im Vergleich zum Vortag). Einen großen Sprung machte die Zahl der genesenen Corona-Patienten; die Zahl stieg laut Hochrechnung von 423 auf 568.

Informationen zum Coronavirus in Bremen

Informationen zum Coronavirus in Niedersachsen