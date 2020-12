32-Jähriger bei Streit in Wolfsburg schwer verletzt

Ein Blaulicht an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Wolfsburg (dpa/lni) – Bei einem Streit in Wolfsburg ist ein 32 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Er habe eine Stichverletzung am Kopf erlitten, teilten die Polizei in Wolfsburg und die Staatsanwaltschaft in Braunschweig am Sonntag mit. Das Opfer habe noch selbst den Notruf alarmieren können, wurde daraufhin aber notoperiert. Nach einer Fahndung wurden zwei Tatverdächtige im Alter von 28 und 38 Jahren festgenommen. Die Hintergründe des Streits am frühen Sonntagmorgen waren zunächst unklar. Die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts dauerten an. Offen war auch, ob gegen die zwei Männer Haftbefehl erlassen wird.

