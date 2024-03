32-Jährige soll IS-Mitglied in Syrien gewesen sein

Das Strafjustizgebäude am Sievekingplatz in Hamburg. Jonas Walzberg/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) –

Vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht muss sich ab Montag (9.00 Uhr) eine Frau wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verantworten. Die 32-Jährige soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft im März 2015 von Hamburg nach Syrien gereist sein und dort einen Kämpfer des Islamischen Staates (IS) geheiratet haben.

Sie habe zusammen mit ihrem Mann in der IS-Hochburg Rakka gelebt und sich von ihm im Umgang mit einer Kalaschnikow schulen lassen. Zur Verteidigung des Herrschaftsgebiets des IS sei sie dauernd bewaffnet gewesen. Gegenüber einer Zeugin in Deutschland soll sie vom Leben im Islamischen Staat geschwärmt haben. Nach dem Tod ihres Ehemanns habe sie in einem Haus für Witwen von «Gotteskriegern» gewohnt. Ende Juli 2015 habe sie in die Türkei einreisen wollen. Dabei sei sie festgenommen und nach Deutschland abgeschoben worden.

Der Staatsschutzsenat am Oberlandesgericht hat in den vergangenen Jahren mehrfach Prozesse gegen IS-Rückkehrerinnen geführt. Zuletzt war eine Mutter von drei Kindern am 7. Februar zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden.