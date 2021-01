3:2 in Giesen: Berlin Volleys büßen einen Punkt ein

Ein Volleyball-Spiel. Foto: Sebastian Kahnert/dpa/Symbolbild

Hildesheim/Berlin (dpa) – Die Berlin Volleys haben in der Bundesliga trotz eines Sieges an Boden im Kampf um die Tabellenführung verloren. Der Tabellenzweite aus der Hauptstadt kam zwar am Samstag beim Achten Grizzlys Giesen nach hartem Kampf zu einem 3:2 (25:19, 24:26, 25:17, 21:25, 24:22)-Erfolg, büßte aber durch die beiden verlorenen Sätze völlig überraschend einen wichtigen Punkt.

Erstmals nach wochenlangen Verletzungspausen standen bei den Volleys wieder Zuspieler Sergej Grankin und Außenangreifer Samuel Tuia in der Startformation. Gerade der Russe Grankin überzeugte im ersten Satz mit seiner variablen Spielgestaltung und brachte seine Mitspieler damit oft in günstige Abschlusssituationen.

Erschreckend schwach waren indes die Aufschläge der Gäste. Das führte mit dazu, dass die hart um die Playoff-Plätze kämpfenden Giesener gegen den haushohen Favoriten allmählich Mut fassten und im zweiten Durchgang mit dem dritten Satzball den Satzausgleich herstellten.

Volleys Trainer Cedric Enard reagierte. Er brachte zu Beginn des dritten Abschnitts Denis Kaliberda für Tuia, der nach einer Sprunggelenkverletzung noch nicht wieder seinen gewohnten Rhythmus gefunden hat. Später löste Pujol im Zuspiel Grankin ab, Kaliberda musste wieder weichen für Cody Kessel. Die personellen Veränderungen konnten aber nicht verhindern, dass die Giesener den Tiebreak erreichten. Erst den achten Matchball nutzten die BR Volleys im Entscheidungssatz zu ihrem glücklichen Sieg.

© dpa-infocom, dpa:210123-99-144734/2

Volleyball-Bundesliga, Spielplan Saison 2020/21

BR Volleys, Spielerkader