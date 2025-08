310 Frauen und Männer starten Polizei-Ausbildung im Norden

Eutin/Altenholz (dpa/lno) –

Bei der schleswig-holsteinischen Polizei haben zum August 310 junge Menschen ihre Ausbildung begonnen. In Eutin wurden 152 Polizeiobermeisteranwärterinnen und -anwärter begrüßt, davon 4 im Laufbahnzweig der Wasserschutzpolizei. Die Ausbildung im mittleren Dienst dauert zweieinhalb Jahre, wie die Polizei mitteilte.

An der Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung in Altenholz (Kreis Rendsburg-Eckernförde) begannen 68 Frauen und 90 Männer ihr dreijähriges Studium in unterschiedlichen Laufbahnzweigen, 84 von ihnen im gehobenen Dienst bei der Schutzpolizei und 5 bei der Wasserschutzpolizei. 69 Studentinnen und Studenten starteten ihre Laufbahn im gehobenen Dienst der Kriminalpolizei. Den Angaben zufolge gab es 2.116 Bewerbungen, etwas mehr als im Vorjahr.

Aus Sicht von Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack haben sich die intensiven Bemühungen der Landespolizei für gute Nachwuchskräfte gelohnt. «Ich freue mich sehr, dass die Landespolizei bei den Bewerberinnen und Bewerbern ganz offensichtlich weiterhin ein sehr hohes Ansehen genießt und dass so viele junge Menschen ihren wichtigen Teil dazu beitragen wollen, die Sicherheit in unserem Land zu gewährleisten», teilte die CDU-Politikerin mit. Wichtig sei auch, dass in diesem Jahr mit Blick auf den fehlenden Abiturjahrgang an den Gymnasien wegen der Umstellung von G8 auf G9 im kommenden Jahr bereits zusätzliche Nachwuchskräfte eingestellt worden seien.