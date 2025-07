31-Jähriger soll Partnerin getötet haben

Wegen eines Notfalls war die Polizei am Dienstagabend in Hamburg im Einsatz. (Symbolbild) Bodo Marks/dpa

Hamburg (dpa) –

Hintergrund der Gewalttat mit zwei Toten in Hamburg ist wohl ein Beziehungskonflikt. Ein 31 Jahre alter Mann soll nach dpa-Informationen am Dienstag in einer Wohnung in Barmbek-Nord zunächst die Mutter des gemeinsamen acht Monate alten Kindes getötet und sich anschließend selbst schwere Verletzungen zugefügt haben, an denen er später starb. Das Kind war zum Tatzeitpunkt nicht in der Wohnung.

Die Polizei hatte die Leiche der 21-Jahre alten Mutter am Dienstagnachmittag in der Wohnung gefunden. Der schwer verletzte Mann wurde nach Polizeiangaben Rettungskräften übergeben und in ein Krankenhaus gebracht. Dort sei er gestorben. Sowohl die 21 Jahre alte Frau als auch der 31 Jahre alte Mann hatten nach dpa-Informationen die deutsche Staatsbürgerschaft.

Die Polizei war aufgrund eines Hinweises zu der Wohnung in der Lorichstraße gefahren. Inzwischen hat die Mordkommission gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen.