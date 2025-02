31-Jähriger in Neumünster mit Messer im Gesicht verletzt

Neumünster (dpa/lno) –

Ein Mann ist durch einen Messerangriff in Neumünster im Gesicht verletzt worden. Der 31-Jährige erlitt dabei am frühen Samstagabend eine zehn Zentimeter lange Schnittverletzung, die ambulant im Krankenhaus versorgt wurde, wie die Polizei berichtete. Gegen 17.31 Uhr war ein Notruf eingegangen, dass einem Menschen vor einer Sparkasse mit einem Messer in den Kopf gestochen worden sei.

Mehrere Streifenwagen eilten zum Einsatzort, fanden dort aber keine tatbeteiligten Menschen mehr vor. Kurze Zeit darauf erschien der Verletzte auf einer Polizeistation. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben. Sie können sich unter der Rufnummer 04321-9450 melden. Nach Polizeiangaben gibt es keinen Zusammenhang mit einem vorherigen Einsatz in der Kieler Straße beim dortigen Wettbüro.